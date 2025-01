Christian Cueva ADMITE que NO se casó enamorado de Pamela López: "Intenté proteger a mi familia"

Christian Cueva rompió su silencio y causó gran revuelo en la farándula local tras revelar que no se casó enamorado de Pamela López en el 2019, dejando entrever que solo lo hizo por los hijos que tenían hasta esa fecha, en su intento de "proteger a su familia".

Desde Cusco, el futbolista de Cienciano brindó una entrevista a Andrea Llosa en el inicio de la séptima temporada de su programa para dar la versión de los hechos sobre las polémicas acusaciones de infidelidades y maltrato físico y psicológico a su aún esposa Pamela López, que llevaron al fin de su relación.

En ese momento, el popular 'Aladino' fue consultado sobre el día en que él junto a la trujillana decidieron ir al altar para unir sus vidas para siempre en sagrado matrimonio en el 2019. Sin embargo, Cueva aprovechó en resaltar que "no lo hizo enamorado" ni con los mismos sentimientos que tenía hacia la madre de sus hijos cuando la conoció.