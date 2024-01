Cremación de Pedro Suárez-Vértiz: ¿Qué dijo el músico sobre lo que le gustaría que hagan con sus cenizas?

La muerte de Pedro Suárez-Vértiz ha conmocionado a un gran número de fanáticos en el Perú y el extranjero. Los restos del músico fueron cremados la noche del viernes y una pasada entrevista Pedro comentó qué es lo que le gustaría que hicieran con sus cenizas.

Como se recuerda, el reconocido rockero peruano padecía de una enfermedad degenerativa desde hace más de una década, motivo por el cual se alejó del ojo público y gradualmente abandonó la escena musical y los escenarios, para centrarse netamente en disfrutar su vida al lado de su familia y en un ambiente muy reservado.

En el año 2009, el intérprete de 'Un vino, una cerveza' brindó una entrevista a Jaime Bayly, donde habló abiertamente sobre cómo sería el momento en que le toca partir al más allá y en ese contexto, dijo lo que le gustaría que se hicieran con sus cenizas una vez que fuera cremado.

"Quisiera fusionarme con la tierra, que siembren algo encima y que mis minerales alimenten un árbol; pero no sé si eso quieran mis hijos. No sé si eso le parezca bonito", detalló tras manifestar que le gustaría que incineren sus restos.

Asimismo, el músico destacó que le gustaría partir el más allá antes que todos sus conocidos y seres queridos. "Lo que sí, es que yo quiero morir antes que todos", agregó.

Pedro Suárez-Vértiz padecía de parálisis bulbar, enfermedad que se le diagnosticó hace varios años, y causa problemas nerviosos graves y la debilitación de aptitudes como el habla, lo que le dificultó cantar y eventualmente lo retiró definitivamente de los escenarios. Esta dolencia ingresa en la Enfermedad de la Neurona Motora, y ataca las neuronas motoras inferiores del tallo cerebral, por lo que también complica la ingesta de alimentos.

Años atrás, la esposa del cantante mencionó los duros episodios que pasó con dicha parálisis bulbar, que causó fuertes sustos en su hogar una vez comenzaron a manifestarse los síntomas.

"No sabía qué era cuando lo diagnosticaron, ni siquiera sabía que existía esa enfermedad. No podía hablar y me preocupaba tanto que lloraba fuertemente", expresó Cynthia Martínez.