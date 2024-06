¡Cuando más lo necesitaba! Michelle Soifer REVELA por qué Erick Sabater la abandonó

28/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Michelle Soifer vuelve a remecer la farándula nacional al revelar por qué Erick Sabater la abandonó cuando estaba en un momento crítico de su vida. Asimismo detalló que tras sus malas experiencias amorosas aprendió a "no tener un mamarracho a su lado".

Rompe su silencio

La popular 'Bombón Asesino' brindó una entrevista a 'Café con la Chévez' para dar a conocer detalles de sus más recientes proyectos artísticos y especialmente sobre el motivo por el cuál su relación con Sabater llegó a su fin.

Según Soifer consideraba que el exmister Universo sería el padre de sus hijos, pero todo cambió cuando la dejó cuando fue operada de las cuerdas vocales y perdía su voz.

"Erick ha sido el menos peor de los peores. (...) En su momento dije, es el padre de mis hijos, pero mientras iba pasando el tiempo nos dimos cuenta de que no era. Él se fue el mismo día que me operan de las cuerdas vocales y perdí mi voz", comentó Soifer para el diario 'Trome'.

Además, aprovechó en dar un consejo a otras mujeres para que no cometan los mismos errores cuando se encuentran enamoradas.

"Una se da cuenta, hay señales, mi mamá no se equivoca, pero a veces uno no escucha. Siento que enamorada de esos tres ex (Guisseppe Benignini, Sabater y Kevin Blow) que no fueron buenas experiencias, nunca estuve", señaló.

Mejoró su autoestima

Durante la entrevista, Michelle decidió sincerarse con todos y confesar que tuvo problemas de autoestima durante sus pasadas relaciones amorosas hasta el punto de tener graves inseguridades.

"Andaba con una autoestima por el suelo. Crean inseguridades que van desarrollándose, sientes que te están haciendo un favor en estar contigo, que se merecen todo, es horrible", comentó.

Sin embargo, detalló que poco a poco supo aprender a superarlo y tener más amor propio, ya que se dio cuenta de que es "un mujerón".

"Soy un partidazo, un mujerón y te empiezas a valorar. Es que estaba en el lugar equivocado, no era yo el problema, sino que este mamarracho' no tenía que estar a mi lado , el mamarracho con el mamarracho", sentenció.

¿Próximo embarazo?

En una entrevista para 'América Espectáculos', la artista peruana contó que dentro de un mes comenzará el proceso para preservar sus óvulos para convertirse en madre en un futuro.

También mencionó las indirectas frecuentes que su padre, Marcos Soifer, le envía con la esperanza de que pronto decida darle un nieto: "Que yo le mande (a su padre) el papelito que diga ya congelé (sus óvulos) y con eso ya va a estar feliz. Mi mamá por ahora se conforma con sus nietos perrunos".

De esta manera, la cantante Michelle Soifer impactó a todos al revelar detalles de su pasado amoroso y el motivo por el cual Erick Sabater la abandonó en un duro momento de su vida.