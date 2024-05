¿Lo denuncia? Expareja de Erick Sabater lo acusa de destrozarle su camioneta: "Hay sangre"

24/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos meses, Erick Sabater celebraba el nacimiento de su hijita y se mostraba muy enamorado de su pareja Gitana Andújar. Sin embargo, la felicidad se acabó y ahora viven un infierno, pues la madre de la pequeña acusó al modelo de violencia y asegura que llegó a su vida para destruirla.

La empresaria de bienes raíces contó la pesadilla que vivió en su relación con el exchico reality y ahora lucha por recuperar sus pertenencias tras su separación, pues se casaron sin separación de bienes.

Acusa a Erick Sabater de destrozarle el carro

A través de sus redes sociales, Gitana Andújar acusó al modelo de destrozarle su camioneta y mostró cómo quedó su vehículo luego que Erick Sabater se la llevara y la dejara botada en el aeropuerto.

"Ay señores miren, en la vida te pasan cosas que son increíbles... ala madre, por aquí está todo tirado, así encontré yo mi guagua (vehículo), bueno, que Dios te bendiga mijo, que Dios te bendiga... wow hasta sangre tiene, miren esto, hay que señores cuidado con qué persona uno elige en su vida, esto sí ha sido fuerte" , dijo indignada desde el parqueo del aeropuerto.

Además, aseguró que ha vivido unos momentos muy estresantes y que no se merecía nada de lo que ocurrió. "La dejaron botada aquí, parqueada, le dieron patadas, hasta abollada está, nada mijo, que Dios te bendiga, para adelante para atrás ni para coger impulso. Es algo muy fuerte, muy estresante lo que he vivido, pero si algo me ha enseñado esta lección de vida es investigar y ver con qué persona una decida hacer una vida porque aunque haya problemas, situaciones, yo soy la mamá de su primera hija no me merecía que hasta me dejara sin mi carro, lo dejara abandonado en un aeropuerto en estas condiciones", agregó Gitana.

Finalmente, la madre de la hija de Erick Sabater pidió a sus seguidores que miren su caso como un ejemplo para que no les ocurra lo mismo y aseguró que hasta tiene temor de estar en su propia casa.

"Pregunte, dese su tiempo para que no le pase esto, cójalo como un ejemplo porque todavía esto no termina, no sé qué pueda pasar, me da temor quedarme en mi propia casa porque no sé qué pueda pasar. Hasta sangre hay" , concluyó.

Erick Sabater dedica mensaje a su hija tras separación

Ante esta polémica separación, el dominicano usó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su bebita, quien no tiene ni un añito de edad.

"Te amo, perdóname por cada momento que no podré estar contigo... Solo Dios sabe el amor que te tengo... pronto estaremos juntos Gitana Esmeralda", escribió Erick Sabater en sus historias de Instagram junto a una foto de la menor recién nacida.

Como se mencionó, Erick Sabater se separó de la madre de su hija y ahora es acusado de destrozarle su camioneta. Ante ello, el modelo le dedicó un emotivo mensaje a su pequeña.