Michelle Soifer revela que está casada: ¿Quién es su esposo y por qué no se han divorciado?

Michelle Soifer, reconocida artista peruana y figura destacada del programa de televisión 'Esto es Guerra', sorprendió con una revelación poco conocida sobre su vida personal. Pocos saben que está casada desde hace más de 15 años. Sin embargo, a pesar de que no mantiene ningún tipo de relación con su esposo, no ha podido concretar su divorcio. ¿Qué es lo que impide que a la popular 'Michi' ponga fin a su matrimonio? Aquí te lo contamos.

A los 17 años, Michelle Soifer contrajo matrimonio civil con su primer enamorado, Paul Fernández de la Cruz, a quien conoció cuando tenía apenas 12 años.

Paul Fernández de la Cruz, que era el mejor amigo de los primos de Michelle Soifer, vivía en Estados Unidos junto con su familia. Tras su regreso a Perú a los 16 años, el joven decidió viajar a tierras peruanas para casarse con la influencer. Así, ambos sellaron su unión de manera civil.

A pesar de que la relación con Paul Fernández de la Cruz terminó hace muchos años y él ha formado una nueva familia en Estados Unidos, Michelle Soifer aún no ha logrado divorciarse. Según ha explicado la cantante, su aún esposo no está dispuesto a concederle el divorcio.

"Él tiene su vida hecha y todavía no me da el divorcio", comentó Michelle Soifer, explicando que Paul Fernández de la Cruz siempre encuentra alguna excusa para no finalizar el proceso legal.