Samahara Lobatón revela que 'Youna' no le pasa manutención para su hija

Hasta el momento, el escándalo por la ruptura entre Samahara Lobatón y 'Youna' sigue acaparando los diferentes medios de espectáculos, motivo por el cual, la influencer se enlazó con el programa de ''Magaly TV, La Firme'' para aclarar ciertas cosas respecto al padre de su hija.

En pleno programa en vivo, Samahara acusó al barbero de no pasarle la manutención correspondiente a su pequeña desde que nació, revelando que ella asume todos los gastos.

"Me apena muchísimo ver a un hombre en la posición de víctima cuando no la tiene, él acaso no se acuerda todo lo que me hizo. Él se cree muy vivo hablándole a mujeres, cuántas veces él me sacó la vuelta, cuando he hecho algo lo hice soltera", manifestó la influencer.