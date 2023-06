Samahara Lobatón confronta a Youna y niega infidelidad: "Cuántas veces él me sacó la vuelta"

21/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noche del martes 20 de junio fue escenario de un tenso enfrentamiento entre Youna y Samahara Lobatón en un enlace en vivo con el programa de televisión "Magaly TV, La Firme". Durante la transmisión, el barbero insinuó que la influencer le fue infiel con un futbolista, lo que generó un revuelo mediático.

Samahara Lobatón desmiente a Youna

Ante las polémicas declaraciones de Youna, Samahara Lobatón decidió comunicarse con Magaly Medina para dar su versión de los hechos. La 'Urrca' tuvo que interrumpir brevemente el noticiero para brindarle la oportunidad a la hija de Melissa Klug de expresarse.

Visiblemente molesta, Samahara respondió a las acusaciones de su expareja: "La verdad que me apena muchísimo ver a un hombre en la posición de víctima, cuando no la tiene. Él acaso no se acuerda todo el daño que me ha hecho y cuántas veces tuve que soportar que en televisión nacional me dijeran loca, porque él se cree muy vivo hablándole a mujeres".

La influencer negó rotundamente haber sido desleal durante su relación con Youna y afirmó que cualquier situación que haya ocurrido en su vida amorosa ha sido cuando estaba soltera. "¿Cuántas veces él me sacó la vuelta? Cuando yo he hecho algo, lo he hecho soltera. Yo estoy soltera desde el domingo pasado", puntualizó.

Youna acusa a Samahara Lobatón de infidelidad

Youna acusó públicamente a la hija de Melissa Klug de haberle sido desleal. Durante una entrevista con Magaly Medina en su programa televisivo, el joven reveló que encontró conversaciones cariñosas en el celular de la influencer con un desconocido.

El ex de Samahara Lobatón se mostró reservado en un principio al ser interrogado sobre la identidad del hombre involucrado, pero dejó entrever que se trata de alguien relacionado con el deporte rey. Estas declaraciones han generado aún más especulaciones en torno al supuesto vínculo entre la influencer y un futbolista.

Hasta el momento, Samahara Lobatón ha negado rotundamente las acusaciones de infidelidad por parte de Youna y ha señalado que cualquier situación que haya ocurrido en su vida amorosa ha sido cuando se encontraba soltera.

El conflicto entre Youna y Samahara Lobatón ha generado gran repercusión en los medios y en las redes sociales, siendo tema de conversación entre los seguidores de ambos personajes. Mientras tanto, la incógnita sobre la veracidad de las acusaciones y las respuestas continúa, dejando a la audiencia a la espera de nuevos capítulos en esta historia mediática.