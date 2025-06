Curwen arremete contra 'Esto es guerra' y acusa a la producción de malos tratos: "Yo quería largarme"

11/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Víctor Caballero, el popular Curwen, ha revelado el verdadero motivo de su aparente incomodidad en el set de Esto es guerra: el maltrato recibido por parte de productores y personal de producción. Él mismo confesó que no quería ir al programa, pero lo hizo por compromiso, y ahora lo dejó clarito: no le gustó cómo lo trataron.

¿Por qué Curwen aceptó ir a 'EEG'?

El ojo atento de los seguidores no se equivoca. Hace unos días, todos notaron algo raro en la presencia de Víctor Caballero, más conocido como Curwen, en la final de la pretemporada de Esto es guerra.

Él, junto a Gerardo Pe y sus compañeros de Habla Good, habían ido al set para apoyar a Mario Irivarren, pero la incomodidad del periodista era más que evidente. La intriga creció como espuma en redes sociales, y ahora, la verdad salió a la luz.

Durante la última emisión de su programa Brutalidad Política, el mismísimo Curwen soltó la bomba, y explicó que la razón por la que sus ganas de salir corriendo del set eran tan grandes fue el maltrato que recibieron por parte de los productores y el personal de producción del reality.

El propio Curwen confesó que, en realidad, ni quería pisar el set de América TV. "Me dicen: 'Víctor, todo el podcast va a ir a una transmisión en vivo por la final de Esto es guerra'. Yo no quería ir. Bueno, yo dije: 'No voy a ser el fastidioso que no va'. Así que fui. Pero no me gustó cómo me trataron", indicó el periodista.

Curwen arremete contra 'EEG'

Curwen no se guardó nada. Según su relato, durante la transmisión en vivo, el equipo de producción de Esto es guerra no tuvo miramientos. A él y a sus compañeros los "retiraban constantemente" de los lugares donde intentaban sentarse, porque esos sitios estaban reservados para los 'guerreros' estrella.

Y lo peor no fue que pasara una sola vez, sino que la situación se repitió varias veces a lo largo del programa.

"No me gustó como me trataron. Botándome de un lado a otro. (Decían) 'No te puedes sentar ahí'. Entonces, ¿Para qué chu*** aceptan invitados si los van a tratar como una m*****? Si no quieren gente (en el set) no acepten gente. Yo no estoy ahí porque necesito de ustedes. Me importa un pin***. No me interesa", explicó, sin pelos en la lengua.

La indignación de Curwen era palpable. "Yo estoy ahí porque tengo que cumplir con este trabajo ¡Hay que ahí se siente los guerreros'! A mí qué chu*** los guerreros. No me gustó como me trataron. Así de sencillo. Yo quería irme, quería largarme", añadió.

La confesión de Curwen sobre el maltrato en el set de Esto es guerra dejó en claro que su incomodidad no fue puro show. Dijo que fue por compromiso y que no le gustó cómo lo trataron, destapando una situación que pocos imaginaban y dejando mal parados a los que están detrás de cámaras.