¿Indirecta para Laura Spoya? Brian Rullan reaparece con polémico mensaje tras divorcio: "Perdió a un buen hombre"

El terremoto que sacudió el mundo de la farándula con la confirmación oficial del fin del matrimonio de Laura Spoya con Brian Rullan sigue dando de qué hablar. Mientras la ex Miss Perú se muestra feliz de la vida y enfocada en su podcast Good Time, el empresario mexicano ha optado por lanzar una frase en redes sociales que suena a indirecta directa ¿Será que él no supera la ruptura?

Hace apenas un par de semanas, la bomba explotó en el mundo de la farándula local. Nuestra querida Laura Spoya, la ex Miss Perú que siempre nos deslumbra con su carisma en Good Time, soltó el bombazo: su matrimonio con el empresario mexicano Brian Rullan llegó a su fin.

La noticia, que tomó a muchos por sorpresa, fue confirmada oficialmente por ella misma, quien salió al frente para aclarar que la decisión fue por diferencias personales que se volvieron irreconciliables con el tiempo.

"No es fácil para mí. (...) El tema que he tratado de mantener en estricto privado y que he tratado de decirle a la gente que no se involucre, que yo sé lo que estoy haciendo... es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo, nunca es fácil cuando una relación se termina", expresó.