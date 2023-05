Cuto Guadalupe: ¿Cuál es el origen del apodo del exdefensa de la U?

16/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cuto Guadalupe es el nombre que más tendencia ha generado este martes tras el reciente ampay de Magaly Medina. Por ello, hoy conoceremos el origen del apodo del exdefensa de la U, Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, que es el verdadero nombre de quien patenta la frase: "La fe es lo más lindo de la vida".

¿A qué nos referimos con Cuto en el Perú?

En nuestro país coloquialmente decimos Cuto a los perros sin cola; pero, según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) este vocablo deriva de rabón, el cual alude "a un animal que tiene el rabo más corto de lo normal, o que no lo tiene".

¿Cómo se originó el apodo del Cuto Guadalupe?

El exdefensa de Universitario contó en una ocasión los orígenes de su sobrenombre en su columna del Trome. En aquella ocasión señaló que los hombres de prensa lo denominaron "Obelisco" por su gran tamaño.

Luego, añadió que Sergio Markarián le puso otro apodo: "Guagua" en referencia a su apellido "Guadalupe" y a su juventud.

Lo de Cuto propiamente dicho se remonta a una anécdota de las épocas juveniles en Corongo, Áncash, donde el hermano de su amigo de infancia Alejandro Alguedas, Willy Alguedas, lo vio un día con el torso desnudo y le dijo que se parecía a un "cutito" haciendo referencia a los canes dóberman negros sin cola.

Esto no le moslestó en lo absoluto a Luis Guadalupe y se quedó con este sobrenombre hasta ahora.

¿Le incomoda?

Cabe precisar que al carismático exdeportista nacional no le incomoda que lo llamen por su sobrenombre y se siente feliz de que lo llamen de esa manera "un poco más y hasta figura en su DNI".

Para él las chapas son como "chispas de la vida" y "son reflejo de la hermandad que se genera en la conviviencia entre futbolistas".

"Bolt"

Otro de los apodos con el que se le conoce a Cuto Guadalupe es "Bolt", este le fue puesto por el lateral derecho del Boca Juniors, Luis Advíncula: "La firmé, que rico es tener un 'chaplín' de cariño y no me refiero a la galleta", precisó en su columna del diario el Trome.

Esposa de Cuto sale de hotel con otro hombre

La conductora de televisión Magaly Medina, reveló un ampay la noche de ayer donde exponía la infidelidad de la esposa de Cuto Guadalupe, Charlene Castro, saliendo de un hotel con otro hombre pese a que en horas de la mañana la pareja iba a entrenar junta.

La escena de la infidelidad se dio en un hotel de tres estrellas en Barranco con un hombre de apariencia fornida con quien su esposa salió del recinto, luego de una hora.

Finalmente, el exdefensa de la U, Cuto Guadalupe, se pronunció sobre el particular y dijo no tener odio hacia su esposa y que no es quién para juzgarla.