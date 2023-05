'Cuto' Guadalupe: Los mejores memes que dejó el polémico ampay de su pareja Charlene Castro

No cabe duda que el exjugador de Universitario de Deportes, Luis Guadalupe, se encuentra en el foco de la farándula nacional, tras el 'ampay' de su pareja Charlene Castro ingresando a un hotel con otro hombre, en el último programa de 'Magaly TV, la firme'. Ante ello, los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar esta oportunidad para crear divertidos memes y compartirlos en Instagram, Facebook y Twitter.

En las imágenes compartidas por la 'Urraca', pudieron percibirse que el amante de Charlene sufría de calvicie, por lo que los internautas aprovecharon esta rarefacción para enlazarlo con el periodista deportivo, Peter Arévalo, que tiene la misma condición. Por consiguiente, reemplazaron el rostro de 'Míster Peet' por la del otro sujeto; lo que generó miles de reacciones y tuvo gran rebote en distintas páginas.

Peter Arévalo y Luis Guadalupe

Otro de los memes, que causó gran impacto entre los cibernautas, tiene como protagonista al exintegrante de la 'Blanquirroja' cuando realizó un comercial para una casa de apuestas. En la secuencia, el defensor aparentemente volaba o se desplazaba con bastante rapidez, por lo que utilizaron este fragmento para referirse a la prontitud que habría aplicado para pedir las explicaciones correspondientes a la madre de su hijo.

El 'Cuto' yendo a pedir explicaciones a su pareja

Haciendo hincapié en su pasado futbolístico, muchos usuarios hicieron tendencia la presunta contratación del tío de Jefferson Farfán al Torino de Italia como director técnico. Estas personas enlazaron al 'Cuto' con esta entidad de la Serie A; puesto que tendría en su escudo a un toro.

Cabe indicar que, el ex-Unión Comercio nunca evidenció signos de querer desempeñarse como entrenador, sino que estaría más abocado al mundo empresarial y a los medios de comunicación como entrevistador.

Presunta incorporación como entrenador

A pesar de los desafíos personales que enfrenta, 'Cuto' Guadalupe afirmó que se mantiene resiliente y superará la adversidad por el bienestar de su familia. Asimismo, expresó su confianza en la intervención divina para brindar apoyo a Charlene Castro y ayudarla a superar esta situación.

"La fe está más fuerte, intacta, voy a seguir adelante porque soy así. Como tú dices, una raya más al tigre, hay mucha gente está disfrutando, pero estamos en este mundo. Soy fuerte, voy a seguir luchando por mis sueños... Pido a dios que le dé fortaleza para que ella pueda salir adelante. Yo he comprado un departamento, yo vivo con mi mamá. Yo de mi madre no me separo", manifestó en su programa 'La Fe del Cuto'.