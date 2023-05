'Cuto' Guadalupe predijo el ampay de Charlene a través de un sueño: "Yo sabía que todo esto iba a pasar"

La infelidad de su expareja, Charle Castro, empieza a dejar de atormentar al exfutbolista, 'Cuto' Guadalupe. El conductor de 'La fe de Cuto' aseguró que antes de ver el ampay de la madre de su hijo tuvo un sueño premonitorio que le advirtió lo que sucedería.

En entrevista para Trome, el empresario brindó detalles de cómo vivió los instantes en los que salió a la luz las imágenes emitidas en el programa de Magaly Medina.

"Me estaban pasando cosas. Estaba sintiendo muchas cosas, muy sensible. Tenía ciertas revelaciones en mis sueños. Presentía que iba a pasar algo", fueron sus primeras palabras.

El entrevistador contó que él no se encontraba en Lima cuando la polémica información fue revelada. Según narró, estaba disfrutando de un placentero momento en un restaurante de Chiclayo cuando recibió la llamada que cambió todo.

El encargado de darle la temida noticia fue José Lara 'El Huachano'. Fue él quién le reveló el primer avance del ampay.

"Luego de una conferencia de prensa en Chiclayo, me fui a un restaurante. Pedí un mero rojo. Cuando José Lara 'El Huachano' me llama y veo el video (del avance del ampay), se me fue todo el apetito", dijo Guadalupe.