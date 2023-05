'Cuto' Guadalupe: ¿Qué le dijo el exfutbolista a Charlene Castro tras polémico ampay?

Luis Guadalupe se volvió objeto de atención mediática después de que Magaly Medina revelara un ampay de Charlene Castro, madre de su hijo. Ante estas imágenes, 'Cuto' decidió ofrecer una conferencia de prensa para aclarar la situación y anunciar oficialmente el fin de su relación de 10 años. A pesar de este momento complicado, el exdefensor de Universitario se mostró optimista y solicitó respeto a la privacidad de ambos, reconociendo que todos cometemos errores.

Durante una entrevista con un medio local, Luis Guadalupe compartió que, a pesar de enfrentar un momento difícil, pudo manejar la situación de la mejor manera gracias al apoyo de las personas que lo rodean. Además, reveló que decidió tener una conversación con Charlene Castro para cerrar ese capítulo de sus vidas.

"Si estaba en otra etapa, no sé cómo habría reaccionado. Me ha agarrado en una etapa linda, mucha gente siente lo que me pasó como si fuera de ellos. Hice una llamada (a Charlene), hablé. Tienes que decir la verdad, así pierdas. Hablamos y el tema quedó ahí. Fue la única vez que toqué ese tema. Fue un caso cerrado", manifestó.

En medio de la controversia generada por el ampay protagonizado por su ahora expareja, Luis Guadalupe aclaró que él y Charlene Castro no vivían juntos en el mismo departamento antes del caso de infidelidad. Esto se debe a que el exfutbolista comparte su espacio con su madre, a quien tiene un gran aprecio.

"Yo vivo con mi mamá y ella vive conmigo. Yo de mi madre no me separo. Algunas personas me entenderán, otras no. (...) Si ella (mi mamá) vive allá (conmigo) es porque, gracias a Dios, yo le pude cumplir sus sueños (de comprarle su departamento)", detalló para un medio local.