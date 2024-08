La posibilidad de que Paolo Guerrero se una a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2024 ha desatado una ola de reacciones en el mundo del fútbol peruano. Tras su salida de la Universidad César Vallejo, el histórico goleador de la selección peruana se encuentra en medio de negociaciones con el club íntimo, una situación que mantiene en vilo a los hinchas y al propio equipo blanquiazul. Sin embargo, el acuerdo aún no se ha cerrado, y según declaraciones del exfutbolista Percy Olivares, no todos en Alianza estarían entusiasmados con la incorporación del 'Depredador'.

En la más reciente emisión del programa L1 Radio, Percy Olivares, exfutbolista y actual panelista deportivo, compartió sus impresiones sobre la posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima.

Percy Olivares se mostró cauteloso al hablar del tema, recordando el comportamiento del delantero durante su breve paso por la Universidad César Vallejo, club que dejó en medio de controversias.

"Una deducción muy concreta es que yo no veo a Paolo en ningún otro lado. Por lo tanto, la deducción más acertada es esa, que se va a Alianza. ¿Cuándo? No lo sé (...). Yo no soy periodista, pero tengo información. Conversé con un compañero allegado a Alianza y me dice que no toda la gente está contenta. No por lo que está pasando ahorita, sino por lo que antecedía a su llegada", reveló Olivares.