¡Insólito! Confunden a imitador con Christian Cueva y le gritan "¡pegalón!": Video se vuelve viral

Un curioso hecho se ha vuelto viral en las redes sociales. Hace unos días, un peculiar imitador que se asemeja mucho al futbolista Christian Cueva hizo su aparición en un bus, por lo que muchos pasajeros lo confundieron con el verdadero, lanzándole una serie de "insultos".

Adán Chumbipuma es conocido en el medio por su asombroso parecido con 'Aladino', mismo que lo ha llevado incluso a participar en programas cómicos parodiando al pelotero. Sin embargo, a raíz de la controversia, no esperaba contar con una impactante reacción del público.

Con la finalidad de trasladarse al Estadio Monumental, Adán abordó un bus, en donde muchos de sus pasajeros notaron su presencia y pensaron que se trataba del mediocampista. Por ello, lo increparon coreando "¡El pegalón!", en referencia a las acusaciones de agresión denunciadas por Pamela López.

Sin embargo, la reacción de Chumbipuma no pudo ser otra: decidió registrar el hecho en un video, uniéndose con mucha gracia a la broma. En el clip se le escucha decir con mucho humor: "Yo no he sido, gente", lo que generó intensas carcajadas entre los presentes.