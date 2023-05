'Cuto' Guadalupe rompe su silencio tras ampay de su pareja Charlene Castro

16/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exfutbolista histórico Luis 'Cuto' Guadalupe decidió hablar públicamente después del polémico ampay de su esposa, Charlene Castro. Las primeras declaraciones del conductor de 'La Fe de Cuto' las obtuvo un medio local.

¿Qué dijo 'Cuto' Guadalupe?

Durante una entrevista exclusiva con Trome, el exfutbolista y conductor de 'La Fe de Cuto' afirmó que se siente más fuerte que nunca y que no abandonará a su pareja a pesar de los difíciles momentos que están enfrentando debido a sus errores.

"No se acabó el amor, he querido encarar la situación... siempre me he mostrado tal cual, tengo un público muy selecto, que me dice que siga con fe. Cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos porque la fe es lo más lindo de la vida", dijo.

El exfutbolista histórico 'Cuto' Guadalupe dio a entrever que continuará con la madre de su hijo, ya que siempre fue su apoyo en sus momentos más difíciles.

"Siempre uno es consciente, presientes que algo va a pasar. El bien siempre va a estar por encima del mal. Sí (he conversado con ella), si yo estoy afectado, imagínate cómo está ella. Soy una persona de mucha fe, no soy nadie para juzgarla", agregó.

"Ella estuvo conmigo en los momentos más duros de mi vida, la gratitud es importante, no voy a negarlo. Ella es extranjera, no tiene familia, yo voy a apoyarla, más allá que nuestra relación no continúe... Que esto pase lo más pronto posible, porque todo pasa. Nada dura para siempre, la vida continúa", enfatizó.

La fe de 'Cuto' continúa intacta

A pesar de los desafíos personales que enfrenta, 'Cuto' Guadalupe afirmó que se mantiene resiliente y superará la adversidad por el bienestar de su familia. Asimismo, expresó su confianza en la intervención divina para brindar apoyo a Charlene Castro y ayudarla a superar esta situación.

"La fe está más fuerte, intacta, voy a seguir adelante porque soy así. Como tú dices, una raya más al tigre, hay mucha gente está disfrutando, pero estamos en este mundo. Soy fuerte, voy a seguir luchando por mis sueños... Pido a dios que le dé fortaleza para que ella pueda salir adelante. Yo he comprado un departamento, yo vivo con mi mamá. Yo de mi madre no me separo", manifestó.

El ampay de Charlene Castro

El destacado exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe se encuentra en el centro de atención de los medios de espectáculos debido a un incidente que ocurrió el lunes 15 de mayo. Se difundió un ampay sobre su pareja, Charlene Castro, en el programa "Magaly TV La Firme". En dicho reportaje, se muestra a la madre del hijo de 'Cuto' Guadalupe saliendo de un hotel en compañía de un hombre que no es el exfutbolista histórico.