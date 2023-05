'Cuto' Guadalupe y la vez que se burló de Jefferson Farfán por perdonar infidelidad de Yahaira Plasencia

En su programa de televisión, Rodrigo Gonzales 'Peluchin', hizo refrescar la memoria del 'Cuto' Guadalupe y le recordó la vez en que se burló de su sobrino Jefferson Farfán cuando personó la infidelidad de su entonces pareja Yahaira Plasencia.

Como se sabe, el 'Cuto' Guadalupe ofreció una rueda de prensa para referirse al 'ampay' en el que su esposa Charlene Castro, fue protagonista en la edición del lunes pasado en el programa de Magaly Medina.

Durante la extensa entrevista que ofreció a los medios de comunicación, el exjugador de Universitario de Deportes no solo dio a conocer que ha perdonado a su esposa, sino que culpó a la 'Urraca' por el mal momento que viene viviendo, confesando que lloró toda la noche al enterarse que su pareja le había sido infiel.

Como se esperaba, las declaraciones del 'Cuto' Guadalupe fueron cuestionadas por el mismo 'Peluchin', quien consideró que no era racional que el exfutbolista culpe a terceras personas por las malas decisiones que tomó su esposa.

"Ha culpado a la Magaly de todo esto, por querer hacerse el superado. Está en un shock emocional, debería ordenarse, llorarlo todo (...) y no que salga hacerse el superado cuando se nota que está molesto, que está dolido y cómo no si tu esposa te ha puesto los cuernos", comentó el popular 'Peluchín'.

En base a esas declaraciones Rodrigo González empezó a recordar cuando, en el año 2016, Yahaira Plasencia le fue infiel a Jefferson Farfán con Jerson Reyes, llegando a criticarla duramente por no haber respetado la relación sentimental que tenía con la 'Foquita' en ese entonces.

De igual manera, el 'Cuto' se burló de la reconciliación que tuvo el exjugador de Alianza Lima con la salsera, puesto que en el año 2020 se fueron a Rusia donde pasaron varios meses juntos para darse una segunda oportunidad.

Como se recuerda Jefferson Farfán volvió a terminar con Yahaira Plasencia, uno de los primeros en pronunciarse fue el 'Cuto' Guadalupe. Él aseguró que ya sabía que la relación no iba a volver a funcionar y que la salsera solo tenía el objetivo de aprovecharse de su sobrino.

"Yo no soy Nostradamus, pero el tiempo me dio la razón, ahora qué me van a decir, van a tener que aplaudirme. Uno sabe las cosas, uno tiene muchos años en esto y sabe cuándo el amor es sincero. Felicitarlo, porque logró su objetivo y que siga así adelante, muchos éxitos", señaló en aquel momento.