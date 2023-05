Giuliana Rengifo defiende a Yahaira Plasencia tras abandonar radio por presencia de "Urracos"

La salsera Yahaira Plascencia nuevamente causa polémica tras abandonar una entrevista radial, por no estar de acuerdo con la presencia de las cámaras del programa "Magaly Tv la firme". Esto causó la incomodidad de la "reina del toto" negándose a hablar sobre su ultimo sencillo musical.

Frente a este episodio, las criticas a la salsera no se demoraron en aparecer; sin embargo, la cantante de cumbia, Giuliana Rengifo, defendió la decisión que tomó su colega con los famosos "urracos".

"En lo personal, yo no doy entrevistas a gente que me difama o busca el morbo para dejarme mal. Entonces, si ella hizo lo que hizo, es por un tema de su tranquilidad y paz mental", indicó.

Rengifo recuerda el hostigamiento que tuvo por parte de los famosos "urracos" cuando protagonizó el "ampay" con el notario de Pucallpa, por ello respalda la decisión de Plasencia.

La cumbiambera también mostró su agrado por la música de Yahaira Plasencia y resaltó no tener nada en contra de la salsera.

"A mí, Yahaira no me cae mal, me gustan sus canciones, pero lastimosamente también ha tenido episodios vergonzosos, y no porque me lo contaron, sino porque lo hemos visto", declaró.