Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel: 'Sobonea' a 'Cuto' porque lo quiere tener en su próximo reality

Si la buscan, la encuentran. Magaly Medina dedicó parte de su programa de espectáculos para responder a Gisela Valcárcel luego de que esta última defendiera a 'Cuto' Guadalupe en sus redes sociales.

Tras lanzar fuertes críticas hacia el exfutbolista, quien respondió atacando a Magaly Medina y anunciando una demanda por difamación en su contra, la conductora de televisión cuestionó a la presentadora de América TV por haber publicado un controvertido tweet en su contra.

"¿Gisela qué tenía que meterse en esto? Pero claro pues, es su pata. Lo ha llevado a bailar a todos lados, a hacer el ridículo y seguramente que piensa hacer reality en unos meses más, quiere tener al 'Cuto'. Lo sobonea, es su pata. La pobre tonta también me culpabiliza a mí", dijo la 'Urraca'.

Magaly Medina criticó a Gisela Valcárcel por afirmar que se había burlado del exfutbolista, argumentando que no tiene la obligación de ser amable al expresar su opinión sobre él.

"¿Quién se ha burlado de él? Aquí hemos sido de los más propios, de lo más sobrios, equilibrados y tranquilos. No me he burlado. Solo hemos dicho que se le acabó la fe a 'Cuto'", precisó.