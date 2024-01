Cynthia Martínez está de cumpleaños: Esposa de Pedro Suárez Vértiz recuerda especial regalo de su amado

Cynthia Martínez, la esposa del recordado artista peruano Pedro Suárez Vértiz, celebra hoy su cumpleaños número 49 de una manera especial, recordando un emotivo regalo que le hizo su esposo en un día como hoy.

En una conmovedora publicación en sus redes sociales, Cynthia comparte con sus seguidores la historia detrás de un gesto único de amor que perdurará en su memoria durante toda su vida.

En el año 1999, el intérprete de 'Cuando la cama me da vuelta' sorprendió a su esposa en su cumpleaños con una canción titulada 'China wife', una pieza musical dedicada exclusivamente a su amada. La canción, parte del álbum 'Degeneración actual', se convirtió en un testimonio conmovedor de la conexión única entre la pareja.

"Amor, hiciste este video con tiempo, paciencia y tanto amor... anoche lo he visto mil veces, he sentido a través del video cómo me amaste ese día y siempre", se lee en uno de los párrafos.