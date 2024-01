¡Por todo lo alto! Ale Baigorria no descarta televisar su boda con Said: "Que rajen lo que tengan que rajar"

Said Palao sorprendió a Alejandra Baigorria pidiéndole matrimonio en su reciente viaje de ensueño a Tailandia. Ahora que ambos se encuentran en Lima viviendo su amor a los cuatro vientos, la rubia no descartó que su boda con el 'combatiente' sea televisada.

Debido a que muchos de sus fanáticos se preguntan por la fecha en la que la empresaria y el modelo contraerán matrimonio, Baigorria decidió dar una reciente entrevista para 'América Espectáculos', donde no dudó en revelar detalles de su gran sueño.

Según sus propias palabras, no descarta que su boda sea televisada así como la de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi. Asimismo, restó importancia a los comentarios que muchos puedan lanzar tras conocer los grandes planes que tiene para el día donde unirá su vida eternamente con la de Said Palao.

"No sé si televisada, pero supongo que así sea televisada o no igual la van a sacar. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero yo sí quiero a lo grande y a mi no me molesta que sea televisada. Que rajen lo que tengan que rajar, a mi no me importa mientras yo sea feliz", señaló al medio.