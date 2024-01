Productor español queda atónito al escuchar canciones de Pedro Suárez-Vértiz: "Una voz muy agradable"

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes y peculiares, como el compartido en TikTok y YouTube, donde un productor musical de España tuvo una singular reacción al escuchar una serie de los mejores temas del recordado rockero peruano, Pedro Suárez-Vértiz.

Como se recuerda, el cantante peruano falleció el 28 de diciembre del 2023, a la edad de 54 años, tras combatir una dura enfermedad, dejando conmocionados a todos sus fans con la inesperada noticia, por lo cual desean recordarlo en una serie de eventos como tributo y homenaje.

En el material audiovisual, se ve el preciso momento en que un hombre identificado como ShaunTrack, youtuber y productor musical europeo, decidió escuchar las recomendaciones de sus seguidores para descubrir cuáles eran las canciones más conocidas de Pedro Suárez-Vértiz como 'Cuéntame', 'Un vino, una cerveza', 'Lo olvidé'.

En su cuenta, el joven quedó asombrado por la voz del exintegrante de Arena Hash, y expresó que era agradable escucharlo cantar y sus canciones tenían un tema profundo, que fue apoyado por muchos internautas. Además, aprovechó en aplaudir su talento artístico que le ayudó a alcanzar la fama internacional.

"Yo no lo conocía, ustedes me lo recomendaron (...) Me sorprende, el nivel de la guitarra (...) (Pedro) tiene una voz aguda, es una voz muy agradable de escuchar", se escucha decir al joven youtuber tras oír el tema 'Cuéntame'.

Al seguir escuchando otras canciones, el influencer admiró la gran versatilidad que demostraba en cada videoclip y lamentó que un gran artista peruano partiera antes de tiempo, debido a una cruel enfermedad.

"Vaya, no me esperaba estos cambios de (tonalidad) en su música, no lo vi venir, me sorprende la verdad. Fue polifacético, (porque) no se centró en hacer un rock cuadriculado (...) se ven que eran temas animosos (...) Me encanta, me gusta mucho", comentó.