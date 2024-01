Rebeca Escribens supera el cáncer y confiesa que tuvo mucho miedo: Perdí a mis papás por lo mismo

La reconocida presentadora de 'América Espectáculos', Rebeca Escribens, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con melanoma in situ, una variante de cáncer de piel que, en un inicio, le dio mucho miedo. Sin embargo, la noticia toma un giro positivo al compartir que los resultados de una segunda biopsia le han otorgado un alivio significativo, destacando la importancia de la prevención en esta lucha.

Hace pocos días, Rebeca Escribens conmovió a sus seguidores al compartir que un lunar atípico la llevó a consultar con un dermatólogo, quien diagnosticó melanoma in situ, una forma inicial de cáncer de piel.

"A mí me detectaron un melanoma en la rodilla por eso me vieron con un parchecito, a raiz de esa publicación qué bueno que todos se hayan puesto las pilas para hacerse ver"", expresó inicialmente en su espacio en 'América Televisión'.

La conductora admitió que tuvo mucho miedo ante la noticia, pero ahora comparte un suspiro de alivio al confirmar que una segunda biopsia arrojó resultados negativos.

"Cómo no va a dar miedo, te mueres de miedo, más aún cuando has perdido a tus papás también de esta misma enfermedad en condiciones distintas, y más aún cuando uno cuando pronuncia esta palabra dices 'Dios mío, me voy a morir', no, la palabra mágica es prevención", sostuvo la conductora visiblemente conmovida en su programa.