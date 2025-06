Darinka confesó que su hija lleva terapias tras FUERTE discusión con Jefferson Farfán: "Papá rompió mis juguetes"

02/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez dejó impactados a sus seguidores al confesar en 'El Valor de la Verdad', entre lágrimas, que su hija lleva terapias tras presenciar la fuerte discusión que tuvo con Jefferson Farfán. La influencer reveló que la menor recuerda el momento en que "rompió sus juguetes".

Hija de Farfán recibe terapia tras discusión

¡En problemas! Jefferson Farfán se encontraría en el 'ojo de la tormenta' luego de que Darinka Ramírez rompiera su silencio en el sillón rojo de 'EVDLV'. La influencer dio detalles ocultos sobre su vínculo con el exfutbolista, pero resaltó un hecho que causó gran polémica en la farándula local.

Como se recuerda, en abril, la joven denunció a la 'Foquita' Farfán por presunta agresión psicológica cuando se encontraba delante de su pequeña hija en una habitación de juegos. Esta situación la llevó a acusar legalmente al exfutbolista en una comisaría de Jesús María.

En el documento policial, Darinka especificaba que Farfán pisaba alguno de los juguetes de su menor hija, lo que la incomodó y al reclamarle, el exjugador de Alianza Lima le gritó: "Lárgate porque yo puedo comprar mis juguetes, que la vida que tienes es por mí, que tú te alimentas de mi pensión". Esta situación fue nuevamente revelada en 'El Valor de la Verdad', agregando que, por ello, su pequeña niña debe recibir ayuda psicológica.

"Papá rompió los juguetes y mamá lloró en el cuarto", son algunas de las frases que la niña repetiría constantemente desde la discusión, según Darinka. "Ella repetía esas frases de la nada. Veía sus juguetes y le daba pena. Para mí fue muy duro", expresó la joven entre lágrimas.

Hija de Darinka y Farfán tiene ayuda psicológica

Asimismo, Darinka Ramírez reveló que la menor asiste actualmente a dos procesos terapéuticos. Uno de ellos es parte del tratamiento que ofrece el servicio comunitario, incluido en el marco de la denuncia que ella interpuso contra Farfán.

Sin embargo, debido a la lentitud del proceso, optó por llevar a su pequeña hija a sesiones particulares, a pesar de la situación económica que tiene, que calificó como "difíciles", ya que su único deseo es garantizar el bienestar de la menor.

Farfán le dijo que no tenía dinero para su hija

Darinka no solo arremetió contra el expelotero por querer ocultar su embarazo, sino también por, aparentemente, tratar de incumplir económicamente con la menor. Según contó en el programa, no podía evitar sentirse indignada al ver que la 'Foquita' Farfán sí tenía dinero para otras personas, como para Xiomy Kanashiro, en referencia a un depósito de S/15 mil, y no para su hija.

Son 15 mil soles, que no se acerca al monto que cubre a los gastos de la niña (...) Me decía que no tenía plata, que todo el dinero estaba invertido en el mall, que eso lo recuperaba en tres o cuatro años. (...) Me sentí indignada, porque tampoco hacía la compra del departamento y sí tenía la posibilidad de darle a la otra persona", expresó.

De esta manera, Darinka Ramírez se quebró en llanto al confesar en 'El Valor de la Verdad' que su hija sigue terapias tras presenciar fuerte discusión con Jefferson Farfán, que incluso la llevó a denunciarlo por presunta "agresión psicológica".