¡No fue el físico! Darinka Ramírez revela qué la hizo caer rendida ante Jefferson Farfán

Cuando mencionan a Jefferson Farfán, muchos solo piensan en su carisma, dinero y buen físico, pero Darinka Ramírez contó que lo que realmente la conquistó fue otra cosa. En El valor de la verdad, la influencer confesó qué fue lo que la hizo caer rendida ante el exfutbolista.

¿Qué conquistó a Darinka de Farfán?

Darinka Ramírez, de 26 años, no dudó en soltar varias verdades sobre su pasado amoroso con Jefferson Farfán, el exjugador de la selección peruana. La historia comenzó, como en una película de Netflix, en la inauguración del famoso 'Bunker' de la 'Foquita'.

Ella llegó al evento por invitación de una amiga en común, sin imaginar que esa noche marcaría el inicio de una historia llena de emociones, reuniones privadas y, eventualmente, mucha controversia.

"Me llamó mucho la atención porque su forma de ser él como amigo es superchévere (...) porque ya cuando pasé al siguiente nivel ya cambió totalmente", comentó Darinka Ramírez ante un Beto Ortiz que no dejaba de reaccionar sorprendido.

Según la influencer, no fue el físico lo que la atrapó —y fue clara al decirlo— sino el lado más humano y bromista de Jefferson Farfán, ese mismo que ahora muchos ven en su podcast Desenfocados.

Lo curioso es que, viéndolo en retrospectiva, Darinka Ramírez aseguró que sus parejas, incluido el papá de su hija, no le parecían físicamente atractivos: "Yo los veo ahora, consciente, fuera de... ya no estoy cegada. Eran feitos, o sea, no me fijaba en el físico", soltó sin anestesia, provocando risas entre los asistentes del programa.

Relación que terminó con acusaciones

Aunque al inicio todo parecía un cuento de hadas moderno, la historia tomó otro rumbo. Darinka Ramírez confesó que la relación nunca fue formal y que, con el tiempo, las cosas se complicaron.

El quiebre definitivo llegó tras un fuerte enfrentamiento en su departamento, donde ella acusó a Jefferson Farfán de agresión psicológica. Desde entonces, la distancia entre ambos ha sido absoluta.

Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber llevado la relación más allá de la amistad, la influencer respondió: "Bueno, ahora no me arrepiento de mi hija, pero era superchévere en ese momento de amistad".

