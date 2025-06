Jefferson Farfán le dijo a Darinka Ramírez que NO tenía dinero para su hija: "Todo lo había invertido en el mall"

02/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez impactó a todos con sus confesiones en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) sobre su vínculo con Jefferson Farfán. La influencer no dudó en asegurar que el exfutbolista le habría negado en varias ocasiones "no tener dinero para su hija", alegando que "todo lo había invertido en su mall".

¿Farfán no tenía dinero para su hija con Darinka?

El domingo 1 de junio fue un día en que Jefferson Farfán se vería en aprietos, luego de que la madre de su última hija, Darinka Ramírez, diera a conocer aspectos desconocidos de su vida privada y en especial, sobre cómo es su relación como padre de la pequeña Luana.

Sentada en el temido sillón rojo de 'EVDLV', la joven modelo no dudó en no solo arremeter contra el expelotero por querer ocultar su embarazo, sino también por, aparentemente, tratar de incumplir económicamente con la menor.

Según contó en el programa, no podía evitar sentirse indignada al ver que la 'Foquita' Farfán sí tenía dinero para otras personas como para Xiomy Kanashiro, en referencia a un depósito de S/15 mil, y no para su hija, ya que señaló que en muchas ocasiones, el exfutbolista le decía que no tenía dinero porque tenía algunas deudas tras el lanzamiento de su mall KM40.

"Son 15 mil soles, que no se acerca al monto que cubre a los gastos de la niña (...) Me decía que no tenía plata, que todo el dinero estaba invertido en el mall, que eso lo recuperaba en tres o cuatro años. (...) Me sentí indignada, porque tampoco hacía la compra del departamento y sí tenía la posibilidad de darle a la otra persona", expresó Darinka.

¿Darinka acusa a Jefferson Farfán de no pagar pensión?

Darinka Ramírez no paró con esa declaración, porque también se animó a señalar que Farfán le aseguraba no tener la misma situación económica porque tenía varios gastos, no solo por su mall, sino también por la inversión en "podcast, una orquesta, una marca de ropa".

"En ese momento me sentí indignada, porque tampoco hacía la compra del departamento y sí tenía la posibilidad de darle a la otra persona", agregó en 'EVDLV', refiriéndose a la promesa que le hizo de la compra del inmueble para julio de este año y del cual no tiene indicios de que se esté realizando hasta el momento.

Incluso, la influencer indicó que la 'Foquita' no deseaba darle más dinero de lo que le correspondía a la pensión mensual para su pequeña niña. Detalló que el exfutbolista le entrega S/ 9 mil mensuales, pero ese monto no llega íntegramente a sus manos.

"Cuando le solicitaba cosas fuera del pago mensual de la bebé que es menos de 9 mil soles. Departamento, la nana, la pensión de la niña (gastos directos) (...) Decía que no tenía dinero, que ya todo estaba invertido, y que lo recuperaría en tres años aproximadamente. Pero con lo que ha mostrado públicamente, es difícil creer que no tenga", señaló indignada.

De esta manera, Darinka Ramírez reveló en El Valor de la Verdad que Jefferson Farfán le prometió un departamento para su hija, pero no confía en que lo cumpla, puesto que en el pasado le habría dicho que no tenía dinero para la menor, asegurando que todo lo había invertido en su mall y demás negocios.