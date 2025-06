Darinka revela que Jefferson Farfán le pidió tener intimidad cuando estaba embarazada: "No ha sido muy caballero"

Darinka Ramírez confesó en 'El Valor de la Verdad' la íntima propuesta que le realizó Jefferson Farfán durante su embarazo, a pesar de que previamente le había pedido viajar al extranjero para "ocultar su embarazo".

Darinka Ramírez remeció la farándula local el 1 de junio tras sentarse en el temido sillón rojo de 'EVDLV' para dar a conocer aspectos desconocidos de la 'Foquita' Farfán. La influencer no solo atinó a revelar cómo es su rol como padre o sobre la presunta agresión psicológica que el exfutbolista le habría realizado frente a su hija, sino que también confesó que él le realizó una polémica petición.

Según detalló, el exjugador de la Selección Peruana de fútbol, le propuso encontrarse en un Airbnb para conversar sobre su gestación y fue ahí cuando le pidió irse a EE. UU. para "ocultar su embarazo" y evitar un escándalo mediático. Pero no todo habría quedado ahí, ya que Darinka afirma que, seguidamente, Farfán le solicitó tener intimidad, a pesar de estar embarazada.

"Yo me negué porque yo estaba con el shock de ser mamá y mis padres estaban afuera. No lo veía por meses y tener intimidad lo veía raro. Como te digo, no ha sido muy caballero desde un principio", expresó la influencer, visiblemente indignada.