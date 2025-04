Darinka Ramírez asegura que Jefferson Farfán solo dio S/1000 durante su embarazo: "Dile a tus papás que te apoyen"

15/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una entrevista exclusiva para 'Magaly TV, La Firme', Darinka Ramírez rompió su silencio y reveló difíciles momentos vividos durante su embarazo, afirmando que Jefferson Farfán, padre de su hija, solo le dio un apoyo económico inicial de S/1000 y no le brindó el respaldo esperado.

Embarazo de Darinka y reacción de Farfán

Darinka Ramírez contó que conoció a Jefferson Farfán en diciembre de 2021 y que mantuvieron relaciones íntimas a inicios de 2022, sin llegar a establecer un vínculo formal.

" Él nunca me pidió ser pareja , entonces yo estaba consciente que no era una relación ", aclaró en su conversación exclusiva con Magaly Medina.

Cinco meses después, sin síntomas aparentes, la joven descubrió su embarazo tras una consulta médica. Al comunicárselo al exfutbolista de Alianza Lima, este reaccionó con sorpresa. "Se sorprendió, obvio, como cualquier persona", afirmó.

Sin embargo, esa reacción no se tradujo en un compromiso real. " A mí me dio solo S/1000 desde que me enteré de mi embarazo , que para mí no fue suficiente", dijo. Al pedirle mayor apoyo, la respuesta de Jefferson Farfán fue directa: " Bueno, dile a tus papás que te apoyen ".

Farfán visitaba a Darinka en la madrugada

Durante su reveladora entrevista con Magaly Medina, Darinka Ramírez presentó material audiovisual que muestra a Jefferson Farfán entrando y saliendo de su vivienda en horarios inusuales.

Las imágenes evidencian visitas nocturnas frecuentes del conductor de 'Enfocados', quien, según relató la influencer, llegaba de noche y se retiraba al amanecer para evitar ser visto por vecinos o captado por la prensa.

"Me visitaba por las noches porque me decía que podrían verlo", comentó Darinka Ramírez. Además, reveló que Jefferson Farfán solía quedarse a dormir y se retiraba entre las 5:30 a.m. y 6 a.m.

Esta rutina, según su testimonio, se repitió durante varios meses, pese a que él aseguraba públicamente no tener contacto frecuente con ella.

Darinka Ramírez también mencionó que el '10 de la calle' estuvo presente desde que se enteró del embarazo y que inicialmente le prometió reconocer públicamente a su hija solo cuando cumpliera un año de edad. "El primer día que hablamos de la gestación me indicó que al año iba a hacerla pública ", añadió la influencer.

Las declaraciones de Darinka Ramírez en 'Magaly TV, La Firme' revelan aspectos desconocidos de su vínculo con Jefferson Farfán, desde la sorpresa del exfutbolista al enterarse del embarazo hasta el limitado apoyo económico de S/1000 que habría ofrecido.