Darinka Ramírez confiesa TODO sobre vínculo con Jefferson Farfán: "Me visitaba por las noches y..."

¡Remece 'Chollywood'! Magaly Medina conversó nada menos que con Darinka Ramírez, la madre de la última hija de Jefferson Farfán. La modelo brindó detalles de la denuncia que presentó contra 'el 10 de la calle', y sorprendió al revelar que ambos mantuvieron relaciones íntimas cuando él iba a visitar a su pequeña.

Un reciente avance del programa 'Magaly TV La Firme' mostró parte de lo que fue la entrevista junto a la influencer, quien decidió contar su verdad sobre el vínculo que mantuvo junto a 'Jefry'. En el clip, se escucha como Darinka le confiesa a la 'Urraca' algunos pormenores de presuntos encuentros íntimos que tuvo con el exfutbolista, pese a que el propio Farfán ha negado tal afirmación.

"Sí, teníamos la relación de padres, pero a la vez me visitaba por las noches y teníamos intimidad", narró Ramírez en su testimonio. Esto pondría en jaque las declaraciones de la 'Foquita', quien previamente señaló que no volvió a involucrarse íntimamente con la madre de su hija.

En otro momento de la conversación, Darinka reveló mayores detalles que la discusión que tuvo con Farfán, misma que derivó a la denuncia presentada por presunto maltrato psicológico. En su relato, la modelo señaló que le pidió a Jefferson y uno de sus familiares no "jugarse de manos" frente a su hija, y que esto desató la furia del expelotero de la Selección peruana. Además, contó una difícil situación que atravesó con su pequeña, en donde la figura paterna no estuvo presente.

"Comenzó a reclamar sobre el departamento. (Me dijo) 'Tú no estás acostumbrada a vivir así' (...) Mi hija se cayó de la cama. Su nariz y su boca estaban súper hinchadas. Yo me desesperé. Él me contestó, porque fue a la 1 o 2 de la mañana, y me mandó a una farmacia que atiende 24 horas. Ni siquiera quiso verla", explayó Ramírez.