Deysi Araujo asegura que no tiene suerte en el amor: "Uno me pegaba y otro no me dejaba trabajar"

Deysi Araujo es una de las vedettes más recordadas de los 2000 y ha permanecido vigente a través de los años. Actualmente ha diversificado sus ingresos y tiene trabajo como bailarina, animadora y creadora de contenido para OnlyFans. Sin embargo, no tiene suerte en el amor ya que todas sus relaciones terminaron mal.

En una reciente entrevista con un conocido medio, fue consultada sobre sus pasadas relaciones, resaltando que hace varios meses no se la ve con ningún galán.

"No me hagas recordar, parece que intimido a los hombres. Muchos se chupan cuando me ven o quieren dirigirme la palabra. En ocasiones voy a un compromiso y ni a bailar me sacan, casi siempre bailo con mis amigas", confesó a El Popular.

Asimismo, dijo que los hombres en redes sociales son muy atrevidos, pero en persona no dicen nada y hasta se espantan cuando la ven.

Cuando fue consultad sobre qué tan exigente es en el amor, Deysi aclaró que los hombres que llegaron a su vida no eran lo que ella esperaba e incluso hizo referencia a su expareja Jackson Torres.

"He tenido mala suerte en el amor, con los hombres que estuve antes me pagaron mal. Uno me pegaba y no dejaba trabajar, otro era un vividor. Decía tener su dinero y al final, yo tenía que pagar las cuentas", agregó.

Deysi no quiere sugar ddady

En otro momento, la pelirroja fue consultada si está interesada en conocer un hombre que gane mucho dinero, pero respondió que eso no es lo más importante e hizo énfasis en que ella es una mujer muy trabajadora y ha conseguido construir su casa y comprar departamento en San Isidro.

"No pues, esa chica es una interesada, ¿qué está diciendo con eso?, dónde quedan sus valores, por eso su pareja la dejó. De mí también pensaban que era interesada, pero con mi trabajo construí una casa de tres pisos y ahora lo alquilo, con ese dinero pago el departamento que tengo en San Isidro", explicó.

Es así que, Deysi Araujo dejó claro que tiene mala suerte en el amor y todos los hombres que han llegado a su vida no son lo que ella esperaba, pero no pierde la esperanza de encontrar un amor bonito, pero aclara que "no quiere saber nada de tóxicos ni vividores".