Deysi Araujo pone criadero de cuyes en su departamento de San Isidro y fans la trolean: "Ahora sí te botan"

Sin miedo a nada. La exvedette Deysi Araujo decidió ser fiel a sus raíces cajamarquinas y puso un criadero de cuyes en su lujoso departamento de San Isidro, pese a que hace poco fue multada por hacer una fiesta en el lugar e incomodar a sus vecinos. Sus fanáticos no pudieron evitar comentar sobre ello y la advirtieron que tenga cuidado.

Mediante su cuenta de TikTok, la influencer contó que se siente muy sola en su departamento y por ello decidió comprar cuyes para criarlos, además, dejó claro que no son para consumo, sino que son sus mascotas.

"Desde que me mudé a San Isidro todas mis amigas me dicen 'pituca'. No soy pituca, yo no tengo nada de pituca, solamente mis cuyes son pitucos. Les voy a mostrar a mis cuyes pitucos que he traído a vivir a San Isidro, pero como no tengo chacra para sacar el choclo, la panca. Así que le he comprado unos choclitos", contó Deysi en un video.