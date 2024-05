¡Amiga, date cuenta! Deysi Araujo ADVIERTE a Ana Paula Consorte sobre su futuro con Paolo Guerrero

28/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero desató polémica por sus declaraciones en la reciente entrevista que le brindo a su pareja Ana Paula Consorte. Como se sabe, la brasileña ha debutado en su faceta como entrevistadora y ha lanzado un nuevo canal de YouTube.

Entre los temas que tocaron, el futbolista fue consultado sobre la posibilidad de contraer nupcias con la modelo, sin embargo, su respuesta fue interpretada como un desaire hacia la madre de sus dos últimos hijos. Frente a ello, muchos personajes de la farándula local han salido a dar su opinión, entre ellos, Deysi Araujo, quien no dudó en darle una contundente advertencia a la garota.

Advierte a Ana Paula

Deysi Araujo se refirió a las declaraciones de Paolo Guerrero cuando Ana Paula Consorte le preguntó: "¿Para cuándo la boda", a lo que él simplemente le dijo, "No hemos llegado a hablar cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro" .

Esta respuesta llamó la atención de la bailarina, quien no dudó en lanzarle una fuerte advertencia a la modelo, pues considera que está perdiendo su tiempo en esta relación con el 'Depredador': "Los hombres que dicen eso es porque le tienen miedo al compromiso. Yo creo que Ana Paula antes de darle hijos debería haberle pedido el matrimonio", dijo para Trome.

"Si ella quiere casarse, ahí está perdiendo el tiempo porque ya no es una chiquilla tampoco. Además viene de un fracaso y ahora con Paolo no lo veo futuro a esa relación" , advirtió.

¿Paolo Guerrero planea tener más hijos?

Recordemos que Paolo Guerrero ya tiene cinco hijos, dos de ellos son con Ana Paula Consorte, quien no dudó en consultarle si le gustaría agrandar la familia. "¿Tú querrías más hijos?", fue la consulta que le hizo la garota en representación de uno de sus seguidores.

El 'Depredador' con una expresión un tanto dudosa, respondió: "No... trataré. Cinco está súper bien, pero uno nunca sabe que viene uno más, más adelante. Uno más, quizá. Pero no sabemos", revelando así que aunque considera que tener cinco hijos es suficiente, no cierra del todo la puerta a la posibilidad de otro en un futuro.

Como se mencionó, muchas figuras se han mostrado indignadas con la respuesta que dio Paolo Guerrero cuando Ana Paula Consorte le consultó sobre una posible boda. Deysi Araujo no dudó en darle una advertencia a la brasileña ya que no le ve futuro a su relación con el futbolista, a pesar de que ya tienen dos hijos.