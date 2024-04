Milett Figueroa descarta ser 'interesada y trepadora': "Digan lo que quieran, me encanta trabajar"

Desde que Milett Figueroa oficializó su relación con Marcelo Tinelli, muchas personas han expresado su opinión al respecto y varias han sido negativas. Incluso han llegado a tildar de 'trepadora e interesada' a la modelo peruana, por lo que esta vez le tocó el turno de defenderse y afirmó que siempre ha sido una persona muy trabajadora y ha conseguido sus logros por mérito propio.

La protagonista de 'Vampiras' se presentó en 'Mande Quien Mande' y descartó una ruptura con el presentador argentino. Asimismo, se tomó el tiempo de responder a los conductores argentinos que la han tildado de arribista.

Enseguida, resaltó que siempre se ha esforzado mucho para conseguir lo que desea y las teorías que se generan alrededor de ella no le generan incomodidad porque ella sabe su verdad.

"Estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho sola y la verdad que me encanta mi trabajo y no me incomoda que se generen teorías, pueden opinar lo que quieran, yo sé quién soy, cómo me entrego a una relación y lo que hago para cuidarla", agregó.

Sobre su relación con Marcelo Tinelli, la modelo comentó que él siempre la ha defendido de todas las críticas, incluso recordó que dio una entrevista a su favor, cuando normalmente no habla con los medios.

"Cuando nosotros empezamos sacaron un montón de cosas, mi pasado, él salió a declarar, dio una nota entera y dijo que me amaba, ya lo hizo una vez. Él normalmente no da entrevistas pero me defendió, dio unas palabras que no me esperaba. Siempre me ha defendido, si no no estaría con él", dijo la modelo.