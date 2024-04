¡Lo admite! Deysi Araujo confiesa que SE ILUSIONÓ con detalles de Mark Vito

Deysi Araujo confesó que los constantes detalles y visitas por parte de Mark Vito la ilusionaron a tal punto que llegó a desarrollar sentimientos fuertes por él.

En una reciente entrevista para diario 'Trome', la bailarina se animó a brindar detalles inéditos acerca de su vida, sorprendiendo al confesar que las frecuentes visitas del exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, a su domicilio, causaron que en ella se confunda.

Y es que, al parecer, el extranjero no solo iba a verla para grabar contenido sino hasta le lavaba los platos y tenía actitudes lindas con ella.

"Estaba guapo, dije está en su punto, lo vi yo soltera (...) A veces las mujeres nos podemos ilusionar, llegó a mi casa a lavar platos, yo no sabía de la chica, bien lindo, eso te confunde" , declaró en un principio al medio.

Sin embargo, la pelirroja recalcó que Vito se encuentra actualmente en otra etapa de su vida, por lo que trata de ser sumamente amistoso con las personas que conoce diariamente.

"Chicas no se enamoren, él tiene dueña", agregó Araujo, llamando enormemente la atención debido a que, hasta ahora, no se le conoce una saliente al ex de la lideresa de Fuerza Popular.