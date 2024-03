¿Está misia? Deysi Araujo llora desesperada por multa de San Isidro: "¿Cómo voy a pagar?"

¡En su peor momento! Deysi Araujo está desesperada por una costosa multa que deberá pagar en San Isidro, por la fiesta que organizó el día de su cumpleaños, el pasado 27 de febrero.

La bailarina contó que, hace un par de días, llegó a su domicilio un documento de la Municipalidad de dicho distrito, donde la multan con 4500 soles. Como se recuerda, Araujo festejó sus 42 años en su nuevo departamento, a donde llegaron Susy Díaz, Paloma de la Guaracha, la 'Negra Petróleo', Mark Vito, Robert 'Clavito' Muñoz, entre otros amigos cercanos de la animadora.

Ante esta situación, Deysi se mostró desesperada porque no sabe cómo conseguirá el dinero para pagar el mencionado monto. Por ello, planea hacer una pollada para poder costear la multa.

"N o sé de dónde voy a pagar, estoy pensando hacer una pollada porque de dónde saco la plata. Cómo voy a pagar una multa así. Además, no éramos muchas personas, en la nota que me hicieron en Magaly comentaron que tenía un gran equipo, pero era pequeñito. Mi hijo me llevó mariachis plan de 10 de la noche y nada más", dijo para Trome.

Asimismo, aseguró que habló con su abogado y le explicó que la única opción que tiene es cumplir con el pago de la multa: Hablé con él y me dijo que es un tema de la municipalidad, así que lo tengo que pagar. La pollada que estoy pensando hacer la haría en otro lado, no en mi departamento.

Frente a esta experiencia, Araujo aseguró que no volverá a organizar una reunión de ese tipo y recordó con tristeza sus años en San Juan de Lurigancho, contó que en su antiguo barrio nunca pasó por un problema así.

No (organizará más fiestas), imagínate voy a trabajar para pagarle a la municipalidad. Este tema me tiene preocupada, me están quitando el pan de la boca, creo que no me quieren en San Isidro. Ya es demasiado. Me he puesto a llorar de cólera, en mi San Juan de Lurigancho vivía tranquila, nadie me quitó plata así.