Melissa Klug INGRESÓ a 'El Gran Chef' y sorprendió a todos en su DEBUT: ¿Cómo le fue en la competencia?

La más reciente edición de 'El Gran Chef Famosos' (EGCF) contó con una sorpresiva aparición. Melissa Klug llegó por primera vez a la competencia culinaria, con la finalidad de poner a prueba sus habilidades en la cocina. Por ello, la 'Blanca de Chucuito' no dudó en lucirse dentro del show, demostrando a su paso los 'conocimientos' que posee en la gastronomía.

El último martes 10 de diciembre, el reality culinario tuvo un episodio de "refuerzos", en donde los participantes de la competencia tendrían un compañero de apoyo. Por ello, Canchita Centeno fue sorprendida con la aparición de Klug, quien es su amiga desde hace varios años. La empresaria fue recibida por el conductor José Peláez, revelando a su paso un secreto personal.

"Nos conocimos hace 9 años en un set de televisión, antes era mi amiga y ahora es mi familia", mencionó en un inicio al ser presentada en el set. No obstante, cuando Peláez le consultó si tenía conocimientos en la cocina, la Klug, con cierto nerviosismo, respondió: "Yo no sé, no me va bien, lo siento".