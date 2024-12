Giacomo Bocchio responde a CRÍTICAS por su actitud en 'El Gran Chef': "No busco ponerme en disfuerzos"

19/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, Giacomo Bocchio se refirió a las controversias relacionadas a su rol como jurado en 'El Gran Chef Famosos' (EGCF). Durante una entrevista, el profesional en gastronomía apuntó a las críticas que recibió en las redes sociales, donde los usuarios han cuestionado su actitud en distintas oportunidades.

Giacomo Bocchio responde a críticas de la teleaudiencia

En declaraciones para La República, el chef tacneño fue consultado por las críticas que ha recibido durante su paso por EGCF, en donde los televidentes apuntan a que él no comparte el mismo espíritu que sus compañeros. Al respecto, Bocchio indicó que siempre ha tenido "una línea clara" sobre la forma en que se desenvuelve, basándose en sus creencias y valores.

"Uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, y yo considero que la gente pensante se da cuenta de que yo he mantenido una línea clara y consistente. Y así pretendo seguir haciéndolo, porque eso es como me han formado. hay una relación personal con Dios que me demanda a ser íntegro en mi vida", manifestó en un inicio.

A su vez, se refirió a la cultura de la 'cancelación', indicando que muchos le temen por la forma en que las redes sociales pueden atacar "si no te alineas". No obstante, consideró que no le ha faltado el respeto a nadie, y que solo es consecuente con sus ideas y su forma de vida.

¿Qué dijo sobre sus actitudes en 'EGCF'?

En esa línea, dejó en claro que el Giacomo que se ve en ECGF, es el que siempre ha sido y será. Incluso, deslizó que todo depende de cómo una persona pueda llevarse bien o no con él, y que esto podría definir su manera de relacionarse con los demás.

"O sea, si nos llevamos bien, nos llevamos bien y podemos jugar. Pero si no, simplemente me toca evaluarte y no hay ningún problema, solamente que no somos mejores amigos", enfatizó al respecto.

Asimismo, indicó que es consiente del rol que cumple en el programa, por lo que intenta llevarlo de la manera más profesional posible, al igual que en una escuela de cocina. "Ese es el papel que yo trato de hacer. No busco ponerme en disfuerzos o jugar o conectar con la gente de otra manera", añadió.

Giacomo Bocchio se defiende de críticas. (Fuente: LR)

Si bien Giacomo Bocchio no mencionó a ninguna persona, sus declaraciones podrían guardar relación con Javier Masías, cuyas discrepancias entre ambos han escalado a niveles que trascienden incluso la pantalla chica.