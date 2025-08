Diego Bertie en la eternidad: Se cumplen tres años del fallecimiento del entrañable actor y cantante

Cuando un artista peruano parte a la eternidad cala hondo en el corazón del público, como lo fue el sensible fallecimiento de Diego Bertie. Este martes se cumplen tres años de aquel fatídico 5 de agosto de 2022, en la que el multifacético artista dejó de existir tras caer desde el piso 14 de su vivienda, en Miraflores.

Diego Bertie tuvo su primer acercamiento al mundo artístico cuando a finales de los años 80 cuando integró una banda de rock en la universidad. Posteriormente, dio su salto al ámbito televisivo en el que se convirtió en una figura representativa gracias a su carisma.

Su gran despegue en la pantalla chica se dio protagonizando novelas como 'Leonela muriendo de amor', 'Natacha', 'Amantes de Luna Llena' y 'La Ex', que lo posicionaron como un galán de época. Además, formó parte de 'Al Fondo Hay Sitio' y 'De vuelta al barrio'.

Diego Bertie junto al elenco de la telenovela 'Natacha'

De igual manera, destacó en el teatro y en los últimos años retornó a los escenarios musicales donde el público lo recibió con el cariño de siempre. Su vuelta a la música lo ayudó a reconectar con una parte fundamental de sí mismo.

Rafael Piqueras Bertie, sobrino de Diego Bertie, recordó el tercer aniversario del sensible fallecimiento de su tío con un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook, reflejando la gran relación familiar que tenía con el artista.

"Hoy se cumplen tres años desde tu partida. No hay un solo día en que no te sienta cerca. Pero ya no desde la tristeza, sino desde la gratitud", escribió.