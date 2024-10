Dilbert Aguilar denunció que fue víctima de presunta mala praxis en UCI: "No era necesario que me entuben"

31/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras algunos meses de ausencia, Dilbert Aguilar reapareció ante un medio de comunicación. El cantante de música tropical, quien vivió momentos sumamente difíciles por complicaciones en su salud, se pronunció por primera vez respecto a su paso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Dentro de sus declaraciones, el popular 'pequeño gigante de la cumbia' reveló que, en tal circunstancias, fue víctima de una presunta mala praxis.

Dilbert denuncia mala praxis

En conversación con el diario Trome, Aguilar brindó alcances de aquella experiencia dolorosa por la que atravesó. Tras estar más de una semana en UCI, el cumbiambero recibió respiración artificial, debido a que el personal de salud consideraba que su salud corría mucho peligro. No obstante, Dilbert sugirió que aquella decisión pudo ser una práctica errónea.

"Estuve 11 días, pero ahí no me entubaron, solo estuve con una cánula de alto flujo, pero sí estaba en UCI. Y en esta otra oportunidad bueno, hicieron mala praxis conmigo, no era necesario que me entuben, el médico me dijo después", mencionó en un inicio.

A su vez, indicó que el doctor a cargo de su salud reaccionó con severidad, por lo que rápidamente se corrigió la equivocación a la que fue expuesto. Por ello, fue trasladado a un lugar donde estuvo tan casi 72 horas. Posteriormente, mostró mejorías y su estado anímico pudo recuperarse considerablemente.

El médico se peleó con la gente de la clínica y me sacaron de ahí, porque ellos me querían hacer una traqueotomía y el médico dijo por qué le tienen que hacer eso. Me sacaron de ahí y me llevaron donde sí pues estuve solo tres días en UCI. El primer me desentubaron, me pusieron una cánula de alto flujo. Dos días más y ya estaba operativo", resaltó.

Más detalles de su paso en UCI

En tal sentido, el carismático cantautor se animó a dar mayores detalles de su estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos. El confesó que, estando en la clínica, estuvo consiente la mayor parte del tiempo, y que por ello podía ver lo mal que se sentía. "Estaba con un tubo, tú no puedes respirar, no puedes pasar la saliva", mencionó.

"Cuando tú estás entubado dormido o inconsciente no sientes nada, pero estando consciente con tus sentidos, normal, es algo horrible, porque no puedes respirar, sientes algo atracado acá, no puedes pasar la saliva. Es terrible", añadió al respecto, resaltando que todo esto le hizo pensar en su familia.

Fue así que Dilbert Aguilar reveló algunos pormenores de su paso por UCI, en donde estuvo por casi 11 días y, según sus declaraciones, el personal médico pudo haber cometido una mala praxis.