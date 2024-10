Juanes sorprendió a FANÁTICA en su auto que cantaba a viva voz uno de sus temas: "¡No lo puedo creer!"

El popular cantante Juanes causó revuelo durante las últimas horas. El artista colombiano sorprendió a todos sus seguidores al compartir un momento insólito con una fanática, quien a bordo de su auto interpretaba uno de sus populares temas. La reacción de la mujer, grabada por el rockero, se volvió viral en redes sociales.

Estando en gira por Estados Unidos, Juan Esteban Artistizábal, internacionalmente conocido como Juanes, culminaba la noche del último sábado 26 de octubre un concierto en Oklahoma City. Al retirarse hacia su hotel, el artista captó que una mujer, a bordo de un automóvil rojo, salía feliz de su espectáculo entonando a viva voz los temas de su repertorio.

Por tal motivo, el cantautor colombiano no tuvo mejor idea que seguirla en el camino, y en una parada por la señal del semáforo, hizo lo que nadie imaginaba. Mientras la fanática interpretaba el tema 'Es por ti', Juanes aprovechó la llegada de la estrofa para sumarse al cántico, algo que registró su copiloto.

"Iba saliendo de nuestro concierto, vi a esta chica cantando en su carro y decidí acercarme", escribió en el video. Al bajar la ventana de su auto, cantó junto a ella. Si bien en un inicio parecía no reconocerlo, su reacción al identificarlo fue más que épica: gritó a más no poder y descendió de su auto. "¡No lo puedo creer!", dijo emocionada.

A su vez, el acompañante de la seguidora también fue a saludarlo, y compartieron una instantánea brevemente. A pesar de lo entusiasmados que se encontraban, Juanes instó a que su interacción sea rápida, debido a que la policía podría detenerlos por causar una interrupción del tránsito en plena vía. Pese a ello, el artista compartió el clip en sus redes, volviéndose rápidamente viral.

Tras la difusión del video en la propia cuenta del cantante, miles de fanáticos se mostraron sorprendidos por los sucedido. Gran parte de ellos aplaudieron la iniciativa del colombiano, destacando su humildad y buen humor para lograr que una de sus fieles seguidores cumpliera el sueño de muchos: conocer a su artista.

"Definitivamente, Dios tiene a sus favoritos", "qué linda reacción la de ella, eme dieron escalofríos y todo, gracias por compartir momentos como este", "esa sería mi reacción más normal" y "Juanes me hace eso y yo me monto en su carro, así me multen", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.