Dilbert Aguilar narra las extorsiones que sufre: "Dicen que ya no voy a ir a UCI, sino a un cajón"

31/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dilbert Aguilar compartió un desgarrador testimonio sobre las constantes amenazas de muerte y extorsiones que enfrenta. Durante una entrevista con el podcast 'Café con la Chavez', el cantante de cumbia relató el impacto psicológico y el miedo constante que le genera la situación, así como su preocupación por la seguridad de su familia y seres queridos.

Dilbert Aguilar denuncia extorsión

En su entrevista, Dilbert Aguilar no solo reveló haber recibido amenazas de muerte, sino que detalló la dureza de los mensajes que recibe de sus extorsionadores. "Me dicen que me van a volar la cabeza, te voy a partir el pecho", confesó el intérprete de 'Vuela Palomita'.

Estos mensajes, que en ocasiones se vuelven explícitos y amenazantes, han tenido un fuerte impacto en la vida de Dilbert Aguilar, quien ha intentado, en la medida de lo posible, blindarse ante el temor y el estrés psicológico que le producen.

A lo largo de la conversación, el cantante compartió cómo estas amenazas se han convertido en una carga diaria que lo mantiene alerta y temeroso, afectando su vida y su entorno familiar.

Dilbert Aguilar, además, recordó su reciente hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una experiencia que lo marcó profundamente y que ha sido, según él mismo, un recordatorio de la fragilidad de la vida.

"Ahora me dicen: 'no vas a entrar a UCI, vas a ir de frente a un cajón'", declaró el cantante, evidenciando el nivel de hostigamiento que enfrenta.

Extorsiones en las redes y en su teléfono

Dilbert Aguilar explicó también que estas amenazas no solo se limitan a llamadas telefónicas. A través de sus redes sociales y su propio celular, ha recibido mensajes que, bajo un tono "amistoso", le exigen dinero.

Relató cómo estos mensajes emplean un lenguaje aparentemente afectuoso, llamándolo "Amiguito, compadrito, papito", en un intento por suavizar la solicitud de dinero.

El intérprete de 'Vuela Palomita' confesó que, cuando la petición es amistosa y razonable, trata de colaborar y evitar conflictos. Sin embargo, la situación cambia drásticamente cuando intentan cobrarle "cupos", principalmente desde centros penitenciarios.

En esos casos, el cantante opta por bloquear los números y cortar todo tipo de comunicación, tratando de protegerse de una situación que cada vez se vuelve más tensa.

"Yo colaboro siempre que me traten bonito", dijo el líder de 'La Tribu', subrayando cómo los extorsionadores se acercan con familiaridad para lograr sus fines.

No obstante, Dilbert Aguilar ha dejado claro que ha aprendido a poner límites y evitar caer en el juego de estas personas, especialmente cuando las solicitudes pasan de ser amistosas a amenazas directas.

La situación de Dilbert Aguilar muestra el difícil entorno que enfrentan algunos artistas debido a las extorsiones y amenazas. El cantante continúa tomando medidas para proteger su tranquilidad y la seguridad de su familia.