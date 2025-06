¡Otro escándalo más! Esposa de Dilbert Aguilar habría sido infiel con exintegrante de 'La Tribu'

Una vez más, Jhazmín Gutarra está en el ojo de la tormenta por una nueva revelación de infidelidad. La esposa del cantante de cumbia Dilbert Aguilar no solo habría engañado al 'Pequeño gigante de la cumbia' en más de una ocasión, sino que esta vez se habla de un amorío clandestino que habría durado años y con alguien muy cercano: un exmiembro de su propia orquesta. ¿Hasta cuándo se seguirán destapando estos escándalos?

Este nuevo capítulo en la telenovela de la farándula local lo destapó, cómo no, Magaly Medina. En la edición del miércoles 4 de junio, la 'Urraca' mostró los testimonios y chats que comprometerían seriamente a Jhazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar.

El más escandaloso de todos vino de José Celestino López, más conocido como 'Joselo', exintegrante de la orquesta 'La Tribu'.

Según el cantante, todo empezó en febrero de 2019, justo después de una presentación para el programa Domingos de fiesta en Ate. Jhazmín Gutarra le habría escrito por temas de trabajo, pero con el pasar de los días, las conversaciones se volvieron cada vez más personales.

Ella le habría contado que su relación con Dilbert Aguilar estaba mal y que solo seguía con él por su hija y cuestiones laborales.

"Esto es así. A mí me va mal con Dilbert. Yo le dije que estaba separado. Me decía que estaba en problemas con él y la trataba de escuchar. También me decía que solamente estaba con él por el tema de su hija y laboral", relató Joselo.