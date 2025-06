Dilbert Aguilar y su INESPERADO mensaje tras reconciliación con Jhazmín Gutarra: "Que me digan sacolargo"

Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra rompieron su silencio, luego de que ella sea acusada de triple infidelidad al cantante de cumbia. El artista peruano no dudó en lanzar un inesperado mensaje en medio de su reconciliación, ya que aseguró, que pese a los problemas han salido adelante por el bienestar de su familia.

Después de una semana envuelta en un escándalo mediático por supuestas infidelidades, la esposa del cantante de cumbia dio su versión de los hechos en el programa 'Esta Noche' de 'La Chola Chabuca'. Durante la entrevista también estuvo presente Dilbert Aguilar, quien no dudó en asegurar que su pareja cuenta con todo su apoyo, pese a los cuestionamientos que pusieron en duda la estabilidad de su matrimonio.

El cantante de cumbia decidió dedicarle unas emotivas palabras a Jhazmín Gutarra, asegurando desde que el primer día en que salió a la luz la noticia, él le aseguró que "está con ella", mostrándole todo su respaldo y tratando de calmarla para no "explotar" en otros programas televisivos.

Incluso, Dilbert agregó que la prioridad en su vida siempre será su familia, a pesar de que existan personas que lo critiquen por perdonarla. Asimismo, tildó de "cobardes" a aquellos sujetos que la acusan de haber mantenido un romance con ella, dejando entrever que "habrían recibido dinero para salir a hablar".

"Hemos cometido errores, pero acá estamos luchando por un motivo, nuestra niña. Lo resto no me importa, que me digan cachudo, sacolargo, que así te gusta vivir ¡No lo sé! ¡Qué importa! Yo estoy con mi esposa y estoy bien con mi familia. Triste sí, mortificado, avergonzado también porque no es nada bonito que tanta gente que salga a hablar 'cobardes' por un billete que se les paga", expresó enfáticamente.