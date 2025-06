Dilbert revela que Jhazmín y él tuvieron errores y se han perdonado: "No hemos sido santas palomas"

08/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dilbert Aguilar reveló que tanto él como su esposa, Jhazmín Gutarra, han tenido errores a lo largo de su relación, pero han sabido perdonarse. Ello en medio del escándalo mediático que afrontan por presuntas infidelidades de la pareja del reconocido cantante de cumbia.

¿Dilbert Aguilar perdonó a su esposa Jhazmín?

En los últimos días, Dilbert Aguilar se encuentra en el 'ojo de la tormenta', luego de que el programa 'Magaly TV: La Firme' diera a conocer testimonios de tres hombres que aseguran haber mantenido una relación con Jhazmín Gutarra, uno de ellos un exvocalista de 'La Tribu'. Tras ello, el artista decidió presentarse en el set de 'Esta Noche' para romper su silencio y en medio de lágrimas, revelar cómo se encuentra ante esta polémica situación.

En medio de la entrevista, Dilbert confesó que no todo fue "color de rosa" en su relación, pero por el bienestar de su familia y que su hija no se viera afectada con los escándalos decidieron no exponer sus problemas. A pesar de los momentos críticos, han sabido sobrellevarlo y se han perdonado, alegando que "no son santas palomas".

El líder de 'La Tribu' remarcó que siempre priorizará la unión familiar, convencido de que el amor, la lealtad y el perdón prevalecen. Incluso, recordó que debido a una infidelidad "ha perdido mucho en la vida", por lo cual, se arrepiente y no se considera digno de criticar o cuestionar a su esposa.

"Hemos tenidos momentos críticos porque ninguno de los dos hemos sido santas palomas, hemos tenido momentos críticos y nadie lo sabe. Te lo cuento, ni la familia lo sabe, porque siempre hemos tratado de fingir ante ellos, por el bien de mi hija. Eso lo hemos superado poco a poco", expresó.

Dilbert apoya a su esposa tras acusaciones de infidelidades

Dilbert Aguilar también aprovechó en dejar en claro a todos que pese a los problemas que afronta su esposa Jhazmín Gutarra, él está a su lado apoyándola y aprendiendo a ser pareja superando cualquier adversidad que se pueda presentar a lo largo de su relación.

"Ella sabe que desde el primer momento que empezó todo esto, le dije: 'Estoy contigo'. Solo ella y yo sabemos lo que hemos vivido. Si hemos cometido errores, nos hemos perdonado ambos. Yo también no he sido una santa paloma, pero a través de nuestra relación hemos superado cosas", agregó en diálogo con la 'Chola Chabuca'.

Seguidamente, lamentó que su familia se vea afectada con estas serias acusaciones contra su esposa, recordando que este sería "su primer escándalo en su vida". Incluso, se animó a tildar a Jhazmín como una buena mujer y madre que estuvo en los peores momentos de su vida que lo llevan a "poner las manos al fuego por ella".

Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra juntos tras escándalo

El líder de 'La Tribu' dejó en claro que pese a los problemas se mantienen más unidos que nunca, siempre prevaleciendo el bienestar de su familia. En la entrevista, Jhazmín también se animó a romper su silencio tras las acusaciones en su contra y negó que las tres presuntas infidelidades que tuvo ocurriera mientras mantenía su relación con el padre de su hija.

"Antes de llegar a la vida de Dilbert he tenido parejas anteriores y que hoy salgan y traten de confundir a las personas es muy diferente. Ya paren, yo no me lo he buscado", sentenció la artista frente a las cámaras de televisión.

De esta manera, Dilbert Aguilar rompió en llanto al hablar sobre las presuntas infidelidades de Jhazmin Gutarra en 'Esta Noche' y no dudó en revelar que ha perdonado a su esposa, ya que ninguno es "una santa paloma".