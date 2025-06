Pamela López regresa a su menú de S/13 con Paul Michael tras duras críticas: "Se come más rico"

06/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López no dudó en regresar a su menú de S/13 con su saliente, Paul Michael, tras duras críticas que recibió tras ser captados en un restaurante de Lince. La trujillana aseguró que no tenía nada de malo en comer en un lugar económico y que, incluso, se "come más rico".

Pamela López a detractores por menú de S/13

El 23 de mayo, Pamela López y Paul Michael fueron captados por las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' degustando un menú de S/13 en Lince. La parejita degustaba un cau-cau sin imaginar que ello desencadenaría una serie de críticas y cuestionamientos contra el cantante, ya que muchos, entre ellos, Magaly Medina, no dudaron en calificarlo como "un mal partido" para la trujillana.

"Las cosas parecen que sí están mal, este chico no tiene más, que la lleva a comer a un huequito de menú de 13 soles. Claro pues, si anda con este que no tiene oficio, ni beneficio", dijo Magaly, para seguidamente, agregar: "Pero si este chico no hace nada. Claro, ella tendrá que pagar el menú de 13 soles, pero por favor, si eres Pamela López".

A pesar de este comentario, la expareja de Christian Cueva no dudó en transmitir en vivo en sus redes sociales y sorprender a todos sus seguidores al regresar al local y animarse a señalar que comer en un lugar económico "no hace más ni menos" a las personas.

Pamela López defiende a Paul Michael de críticas

Pamela López reiteró que en "los huariques" se puede encontrar una buena sazón a un precio módico, ya que cuentan con personal capacitado para sorprender a los clientes con deliciosos platillos como cau-cau y una deliciosa sopa de menestrón. Incluso, ingresó a la cocina para felicitar al chef encargado del lugar.

"Quién de ustedes no ha comido un menú? En los huariques se come más rico. Ahora si tú quieres una reunión social, una foto bonita o ir al lugar que está de moda, también es válido, pero un menú no te denigra, ni te hace más o menos", se le escucha decir a la madre de los hijos de 'Cuevita'.

En el video también se aprecia a la trujillana dejar en claro que está más feliz que nunca con Paul y que ir a comer un menú económico no significa que "va de guatemala a guatepeor". Por su parte, el exintegrante de la 'Combinación de La Habana' no desaprovechó el 'live' para defenderse de las críticas por aparentemente no tener más dinero para llevar a su pareja a un lugar más costoso.

"Es el mejor menú que he probado en mi vida, tienen que ir. (Muchos dicen que has pasado de Guatemala a guatepeor) Nada que ver, al contrario, me siento más orgullosa que nunca porque puedo ir acá como puedo ir a un menú. Eso no hace a la persona", sentenció tajantemente como respuesta a sus detractores.

De esta manera, Pamela López no dudó en defender su menú de S/13 frente a las críticas contra Paul Michael por no llevarla a un lugar mucho más costoso. La trujillana aseguró que "se come más rico" en los huariques.