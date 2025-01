Administrador de Sport Boys sobre deuda pendiente con SAFAP: "No somos un jeque que reparte millones"

En conversación con Exitosa, el administrador de Sport Boys, Adrián Alcocer, respondió ante los cuestionamientos contra la 'Misilera' por pagar la deuda con la FPF, pero no cumplir con los pagos a los trabajadores de la SAFAP.

En diálogo con el staff de 'Exitosa Deportes', Adrián Alcocer explicó frente a los cuestionamientos de las deudas que han generado que Sport Boys pierda su licencia para jugar la Liga 1 de esta temporada. El administrador de la 'misilera' respondió sobre el método que seguía el club en el que labora.

Como se recuerda, el pasado 24 de enero el club Sport Boys anunció que la FPF le retiró la licencia que le permitía jugar la Liga 1. Posteriormente, la Federación Peruana de Fútbol respondió con un comunicado que explicaba los motivos por los que tomó la decisión de apartar al club del Callao del campeonato.

Frente a esta situación, Alcocer contó que en el pasado se encargaron de pagar mensualmente la deuda que mantenían con las diferentes acreedores, pero aclaró que el monto dirigido a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) era mayor.

En palabras del administrador, el club hizo "malabares" para poder mantener constancia en el pago mensual. Sobre todo en la condonación de la deuda con SAFAP la cual, según el gerente, rondaba los 100 mil soles mensuales.

"Yo no tengo problemas con pagar las deudas, pero una cosa y seamos sinceros, no somos un jeque, no somos un grupos que está para repartir millones. Nosotros le dijimos vamos a negociar, nosotros te vamos a ir pagando y mes a mes te vas a dar cuenta que nosotros estamos cumpliendo lo que te decimos. Pero tuvieron una posición bien cerrada y finalmente o firmábamos el documento o no jugábamos el campeonato o nos quitaban puntos", explicó.