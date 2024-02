¡Duro momento! Dilbert Aguilar revela cómo se sintió cuando estaba en UCI: "Quería vivir"

Hace unas semanas, Dilbert Aguilar atravesó por un duro momento al debilitarse su salud y tener que ingresar a UCI. El icónico cantante de cumbia logró reponerse y ser dado de alta, por lo que quiso compartir con todos sus fans, como se sintió en ese episodio de su vida.

El último fin de semana, el artista se presentó en 'El Reventonazo de la Chola' y habló sobre la enfermedad que padeció. Expresó como fue esta dura experiencia de estar internado.

Durante su conversación con la Chola Chabuca, Dilbert Aguilar contó todos los pensamientos que tuvo mientras estaba internado en UCI. Según comentó el cantante, sintió una combinación de miedo y ganas de luchar.

Asimismo, el intérprete mencionó que lo mejor que pudo hacer fue aferrarse a Dios y que esa fue su fortaleza para seguir luchando por su vida.

"Él único que me calmó, él único que me dio soporte fue Dios. Todos los días me aferraba a Dios, decía 'Dios encomiendo mi vida a ti, si tú quieres llevarme, hazlo, si tú me quieres dar otra oportunidad, yo feliz", mencionó.