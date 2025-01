Edson Dávila pone fin a los rumores sobre su supuesto matrimonio en Europa

En los últimos días, Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', ha estado en el centro de la atención mediática tras su reciente viaje a Europa. En medio de las especulaciones sobre un posible matrimonio secreto, el conductor de 'América Hoy' decidió hablar al respecto.

Las versiones sobre una posible boda en el extranjero no tardaron en aparecer, pero el propio Edson Dávila se encargó de desmentirlas. Con su característico sentido del humor, el presentador aclaró que su madre lo acompañó en el viaje, lo que descartaría cualquier ceremonia nupcial.

Más allá de los rumores, 'Giselo' aprovechó la oportunidad para hablar sobre su visión del matrimonio y su forma de llevar su relación sentimental. Según el conductor, casarse no es un requisito para vivir una relación plena.

"Apuesto por la convivencia. Así estoy bien, por la buena amistad y por los compañeros de vida. No es necesario casarse si no quiere y no hay que mostrarle nada a la gente", afirmó.