El conmovedor encuentro de Natalia Salas y su hijo tras ser dada de alta

Natalia Salas postergó su última quimioterapia después de ser internada en la clínica tras ser diagnosticada de pericarditis. Hoy, la actriz fue dada de alta y compartió en redes sociales el conmovedor reencuentro que protagonizó con su hijo.

Hace unos días, la actriz Natalia Salas reveló en sus redes sociales que tenía dolor en el pecho y no podría respirar. Por ello, tuvo que ir al oncólogo, quien le diagnosticó pericarditis, y tuvo que ser internada.

"El cardiólogo no me dejó salir de la clínica. Me mando a rayos X, pero me terminaron haciendo una tomografía con contraste y me quede internada para monitoreo y tratamiento", indicó.