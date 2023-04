Shakira responde a comentarios "xenófobos" de Gerard Piqué sobre sus fans

Shakira le respondió a Gerard Piqué, luego de que su expareja hiciera comentarios "xenófobos" sobre los latinoamericanos en una nueva entrevista con Gerard Romero a través de Twitch.

Gerard Piqué se sentó para una entrevista con Gerard Romero donde hablaron sobre cómo el deportista ha estado manejando las críticas desde su separación de la cantante colombiana Shakira en junio de 2022.

"Al principio fue malo y llegó a un punto en el que si hubiera dejado que las cosas me afectaran, me hubiera tirado por un precipicio", confesó, y agregó que fue su actitud despreocupada lo que salvó su salud mental.

Piqué habló además sobre cómo el "95 por ciento" de los problemas de las personas surgen cuando "tienden a preocuparse por cosas que no son tan importantes". En su opinión, lo único por lo que vale la pena preocuparse son "los problemas graves de salud, la familia y las relaciones".

"Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades".

"No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", finalizó.